Reinier, ecco il nuovo Kaká per il Real Madrid – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fantasia, dribbling, tecnica e Kakà: ecco Reinier, l’ultimo acquisto del Real Madrid prelevato dal Flamengo Il Real Madrid è sempre molto attento ai nuovi talenti emergenti nel campionato brasiliano (l’ultimo acquisto in ordine di tempo è stato Vinicius Jr) e ora ha messo gli occhi e le mani sul prossimo craque verdeoro: Reinier Jesus. Il club spagnolo nei giorni scorsi è uscito allo scoperto per la stellina del Flamengo, classe 2002. E nelle scorse ore, secondo quanto rivelato dall’autorevole Marca, proprio le merengues avrebbero raggiunto l’accordo con il club brasiliano sulla base di 30 milioni di euro più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

