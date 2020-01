Reina saluta il Milan: Aston Villa sempre più vicina. Mou piomba su Piatek (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non solo Piatek. L’Aston Villa fa la spesa a casa Milan ed è vicinissima alla firma di Pepe Reina. Il portiere, 37 anni e una sola presenza quest’anno col Diavolo, sarà liberato a costo zero dai rossoneri. L’ex Napoli dovrà concordare l’ingaggio con i Villans, ma tra le parti c’è grande fiducia. Reina dovrebbe firmare un accordo di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza del club a fine campionato. View this post on Instagram Una década única. Será difícil olvidar cada uno de estos momentos. A por un 2020 con más fútbol y grandes retos. ¡Feliz año nuevo! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f51c.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

