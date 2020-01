Regione Lombardia conferma (senza gara) il contratto a Trenord fino al 2030: protestano i pendolari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Lombardia ha confermato per altri dieci anni il contratto di Trenord per il servizio ferroviario regionale. L'affidamento (da circa 5 miliardi, valido dal 2021 al 2030) avverrà senza nessuna gara, e quindi senza la possibilità di valutare altri gestori. Una decisione lche rispetta la norme nazionali ed europee, ma che ha fatto infuriare i pendolari che in una nota firmata da una ventina di comitati giudicano che giudicano "assai discutibile" la scelta di confermare "chi non sembra in grado di gestire oggi neanche l’esistente servizio a livelli di decenza". Leggi la notizia su milano.fanpage

BI_Italia : Pendolari in rivolta: 'La società non è in grado di gestire neanche l'esistente servizio a livelli di decenza'. Con… - fattoquotidiano : Lombardia, settore ferroviario conferma lo sciopero: Regione costretta a revocare i limiti alla circolazione per al… - MariaRo99325323 : RT @Gianni_Pisa: Come funziona con i #leghisti, si preferiscono amici all'efficienza?????? -