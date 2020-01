Regione Campania e lavoro, ecco il finanziamento per nidi a servizio delle imprese (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ancora uno stanziamento di fondi da parte della Regione Campania. Stavolta la pioggia di soldi, ben cinque milioni, serviranno per finanziare nidi e micronidi al servizio delle imprese o delle reti. Un gesto nei confronti delle famiglie e delle donne in particolare per cercare di portare avanti l’impegno lavorativo di pari passo con quella familiare. Il più delle volte capita di non riuscire a gestire le due cose e spesso non si può portare avanti la propria attività lavorativa. L’iniziativa della Regione nasce da questa esigenza, una possibilità in più per le mamme che avranno l’opportunità di poter usufruire di strutture adatte ai propri figli e allo stesso tempo continuare a lavorare. L'articolo Regione Campania e lavoro, ecco il finanziamento per nidi a servizio delle imprese proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

