Red Dead Online: nuovi capi d’abbigliamento disponibili, bonus per i Distillatori e molto altro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa settimana il catalogo Wheeler, Rawson & Co. si arricchisce di una nuova selezione di articoli, tra cui alcune aggiunte permanenti come la Tunica con cappuccio Rivera, i pantaloni McCrum, i cappelli Palma e Baldock, gli Stivali Kelley e i Sandali Pico. Da ora sono disponibili nei negozi anche il Cappello Boutell e la Giacca Leavitt, ma sembra che rimarranno a disposizione solo per un periodo di tempo limitato. Se cerchi un’arena senza limiti in cui mettere alla prova la tua resistenza, abbiamo quello che fa per te: la serie con mira manuale in evidenza di questa settimana raccoglie tutte le modalità Conquista, comprese Territorio ostile, Invasione, Scorribanda, Bottino di guerra e Tutto in fumo. Se vuoi difendere il tuo territorio o lanciarti ... Leggi la notizia su gamerbrain

