Ravenna, detenuto nigeriano pesta 3 agenti: uno finirà sotto i ferri (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Federico Garau La critica ancora una volta colpisce il regime di celle aperte e vigilanza dinamica, da tempo ritenuti inopportuni ed estremamente pericolosi da chi quotidianamente mette a repentaglio la propria incolumità per mantenere l'ordine nei penitenziari Nuovo ed ennesimo caso di ferimento di agenti di polizia penitenziaria avvenuto in seguito ad una rissa scoppiata tra detenuti stranieri, la notizia stavolta arriva dalle mura della casa circondariale di Ravenna. Le vittime sono 3 assistenti capo in servizio presso la struttura di via Port'Aurea, uno dei quali avrà molto probabilmente la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico. A dare comunicazione di quanto accaduto sono stati Pasquale Giacomo e Domenico Maldarizzi, rispettivamente segretario provinciale di Ravenna e segretario regionale dell'Emilia Romagna del sindacato Uil Pa polizia penitenziaria. La ... Leggi la notizia su ilgiornale

