Raggi: per Ama 15 nuovi mezzi al mese da marzo a giugno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “Roma Capitale sta lavorando al recupero dei rifiuti e sulla flotta dei mezzi (per Ama, ndr) considerando che e’ ridotta e con mezzi vetusti. Nel mese di dicembre ne sono gia’ arrivati una ventina. A partire da marzo dovrebbero arrivare 15 mezzi al mese fino a giugno. Stiamo attivando altri appalti per comprare i mezzi piccoli”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, al termine di una conferenza stampa sulla manutenzione degli alberi, rispondendo a chi gli chiedeva cosa intendesse fare il Comune per risolvere la situazione dei rifiuti in strada. L'articolo Raggi: per Ama 15 nuovi mezzi al mese da marzo a giugno proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

