Quella clinica segreta che cura i mercenari russi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel centro della città di San Pietroburgo, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, è presente una clinica privata di proprietà della società Sogez. I vertici societari sono figure riconducibili direttamente o per semplice conoscenza all’attuale governo russo ed al presidente Vladimir Putin. E fino a questo punto, non ci sarebbe nulla di sconcertante: la società russa è fortemente gerarchizzata e le disparità sociali hanno permesso il fiorire di case di cura private, cui accesso è riservato soltanto a coloro dalle ampie disponibilità economiche. La particolarità di questa clinica risiede nella sua specializzazione: ferite da arma da fuoco e riportate in seguito ad esplosioni. Anche qui, non ci sarebbe in sé nulla di particolare: non fosse che per la legge russa ogni intervento su una persona che riporta ferite da combattimento devono essere segnalate alla ... Leggi la notizia su it.insideover

