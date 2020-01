Quatar, nel giorno di Santo Stefano, l’alba del male ha due corna rosse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il fenomeno realizzato durante l’eclissi solare è stato ritratto in Qatar dall’astrofotografo Elias Chasiotis il 26 dicembre scorso, ed è stato soprannominato “alba del male”. Strane visioni in Qatar. Come riporta La Stampa, alle prime luci dell’alba nel giorno di Santo Stefano, due corna sono spuntate dal mare. Ad immortalare la scena l’appassionato di fotografia … L'articolo Quatar, nel giorno di Santo Stefano, l’alba del male ha due corna rosse proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

