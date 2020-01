Quando il correttore automatico ti cambia la vita: i The Jackal finiscono nella serie tv “The New Pope” (con Silvio Orlando nei panni del cardinale) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sale l’attesa per la nuova serie tv firmata da Paolo Sorrentino, The New Pope, in onda su Sky Atlantic dal 10 di gennaio. E il gruppo dei The Jackal, con la consueta ironia, finisce suo malgrado “dentro” la storia creata dal regista napoletano. Il Papa, tuttavia, non è Jude Law, ma uno dei componenti del collettivo comico nato sul web. Nel video c’è la partecipazione, nei panni del cardinale Angelo Voiello, di Silvio Orlando. Video Facebook/The Jackal L'articolo Quando il correttore automatico ti cambia la vita: i The Jackal finiscono nella serie tv “The New Pope” (con Silvio Orlando nei panni del cardinale) proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

