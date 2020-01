Psicologia: molti italiani delusi dalle feste, il 76% “vede nero” il 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per molti il periodo natalizio appena trascorso è uno dei momenti più belli e attesi dell’anno. Ma non sempre il Natale appaga le aspettative, così per molti questa ricorrenza è sinonimo di stress. Lo testimonia un sondaggio svolto dall’Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) su un campione di 457 persone di entrambi i sessi di età, da 17 a 68 anni. Dai dati emersi dal questionario, spiegano dall’Eurodap all’Adnkronos Salute, si è evidenziato come nel 69% degli intervistati le aspettative tradite possono causare sofferenza e tristezza. Il 52% ha dichiarato poi che la crisi ha inciso sulla scelta di come trascorrere le proprie vacanze natalizie, e il 76% si è detto negativamente propenso ad affrontare l’anno che verrà. E ancora, per il 68% queste vacanze non sono servite a recuperare le energie e il 73% non ha progettualità per il 2020. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

