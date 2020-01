Psg, Tuchel: «Cavani resta, non siamo il Monopoli» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il tecnico del Paris Saint Germain, Tuchel, parla della situazione calciomercato: porte chiuse per Cavani, che resta in squadra – VIDEO Il tecnico del Paris Saint Germain, Tuchel, ha parlato del calciomercato dei francesi: ecco le sue parole sulla possibile partenza di Cavani, smentita dall’allenatore. «Leonardo è esperto, sa come vincere e cosa serve a una squadra. Vogliamo vincere il più possibile, per questo serve una rosia ampia. Non è il Monopoli, sono essere umanni. Sono persone che passano del tempo insieme. Una squadra che lavora bene insieme». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

