Psg-Saint-Etienne, Coupe de la Ligue: formazioni, pronostici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Psg-Saint-Etienne è una partita valida per i quarti di finale della Coupe de la Ligue, si gioca al Parco dei Principi di Parigi alle 21.05: probabili formazioni, pronostici e la diretta in streaming. PSG – Saint Etienne mercoledì ore 21:05 Il vero obiettivo del Psg è quello di vincere la Champions League, ma l’allenatore Tuchel vista la rosa che ha a disposizione non può sbagliare con i tornei nazionali, come avvenuto nella scorsa stagione in cui ha fallito sia in Coupe de la Ligue che in Coppa di Francia, vincendo solo il campionato. Se la conferma della vittoria della Ligue 1 appare una formalità, le partite di coppa a eliminazione diretta nascondono sempre delle insidie. Per questo motivo il Psg non farà troppo turn over e manderà in campo i migliori, al netto di alcune assenze come quelle in difesa di Thiago Silva e Kimpembe. Il modulo dovrebbe essere un 4-4-2 ... Leggi la notizia su ilveggente

