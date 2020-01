PS5 e il suo logo fanno il botto su Instagram e superano l'interesse per il reveal trailer di Xbox Series X (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I fan avranno fatto le ore piccole per vedere Jim Ryan di Sony rivelare il logo ufficiale di PlayStation 5, anche se molti si aspettavano di vedere la console... Tuttavia, milioni di persone in tutto il mondo hanno condiviso la notizia sui social media. In effetti, il semplice post su Instagram di Sony può contare su oltre 4 milioni di like e il gigante giapponese non aveva nemmeno una console da mostrare.Nel momento in cui scriviamo, l'account Instagram ufficiale di PlayStation può vantare 4,924 milioni di like sul suo logo PS5 mentre il trailer di annuncio di Xbox Series X ha debuttato ai The Game Awards 2019 con 1,8 milioni di visualizzazioni. Un post separato, pubblicato lo stesso giorno e che svelava il nome della console, ha contato 990.000 like un mese dopo. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

