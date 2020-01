Prostituzione minorile, maxi blitz della polizia a Piacenza: sgominata rete internazionale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A fare luce sullo sfruttamento della Prostituzione minorile è stata la polizia di Stato di Piacenza che nelle scorse ore, a conclusione di due operazioni di polizia giudiziaria, ha tratto in arresto numerose persone accusate di essere appartenenti ad un sodalizio criminale operante in ambito internazionale e con sede operativa anche nella città emiliana. Leggi la notizia su fanpage

poliziadistato : Piacenza tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento immigrazione clandestina, sfruttamento pro… - AnnaMar83369738 : RT @poliziadistato: Piacenza tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento immigrazione clandestina, sfruttamento prostit… - albealias : RT @poliziadistato: Piacenza tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento immigrazione clandestina, sfruttamento prostit… -