Programma biathlon Oberhof 2020: date, orari, tv, streaming delle gare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Icircuito maggiore della Coppa del Mondo di biathlon riprenderà domani ad Oberhof, in Germania: in Programma sei gare in quattro giorni, che daranno una nuova scossa alle classifiche. Si inizierà domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 14.30 con la 7.5 km femminile, mentre venerdì 10 alle ore 14.30 la 10 km maschile. Sabato 11 invece sarà tempo delle staffette: 4×6 km femminile alle ore 12.00 e 4×7.5 maschile alle ore 14.15. Gran finale domenica 12 con le mass start: 12.5 km femminile alle ore 12.45 e chiusura con la 15 km maschile alle ore 14.30. Anche per queste gare ad Oberhof a garantire la copertura televisiva sarà Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita su Eurosport Player. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le ... Leggi la notizia su oasport

