Previsioni Meteo Toscana: oggi e domani cielo sereno o poco nuvoloso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino a sabato 11 gennaio. oggi sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati da nord-est con locali rinforzi in Appennino, Metallifere, M. Amiata, costa centro-meridionale e Arcipelago. Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo. Temperature: minime in aumento in pianura, con locali gelate al mattino nei fondovalle dell’interno più riparati dal vento di Grecale; massime in lieve aumento. domani sereno o poco nuvoloso; aumento della nuvolosità di tipo basso dopo il tramonto a partire dalle zone occidentali. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud dal pomeriggio. Mari: poco mossi, in aumento a mossi in serata. Temperature: in calo, più accentuato nei valori minimi con diffuse ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

