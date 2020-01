Previsioni Meteo Aeronautica Militare: alta pressione e nebbia, il bollettino fino al 14 Gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 14 Gennaio 2020. Oggi al Nord: condizioni di tempo stabile ma con formazione di foschie dense e banchi nebbia sulle aree pianeggianti, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata. Gelate notturne diffuse sulle pianure. Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci diffusi sul settore orientale e meridionale; dal pomeriggio graduale miglioramento a partire dal versante occidentale, mentre le precipitazioni si ridurranno solamente in serata sulle rimanenti zone dell’isola. Ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità altrove, tranne qualche addensamento mattutino sulle aree adriatiche. fino al mattino foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate e gelate notturne sulle aree ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

