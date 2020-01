Previsioni meteo 8 gennaio: sole sull’Italia, gelate e nebbia al Nord (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Continua il transito favorevole sull’Italia: il 2020 è cominciato con giornate molto soleggiate e temperature al di sopra della media. Anche per la giornata di mercoledì 8 gennaio 2020, infatti, le Previsioni meteo indicano bel tempo su tutta la nostra penisola, ma l’alta pressione potrebbe portare qualche gelata e delle nebbie soprattutto nel Nord Italia. Si attende l’arrivo di piogge e temporali sulla Sardegna. Previsioni meteo 8 gennaio 2020 Il transito di alta pressione che sta investendo in nostro Paese negli ultimi giorni ci fa godere anche mercoledì di temperature sopra le medie stagionali. Il sole splenderà su tutta la penisola, ma potrebbero arrivare le nebbie e alcune gelate soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Il meteo per mercoledì 8 gennaio 2020, inoltre, porterà piogge in Sardegna che potrebbero sfociare anche in fenomeni temporaleschi. Le regioni ... Leggi la notizia su notizie

