Prescrizione, ora il ‘fine processo mai’ può regalare al delinquente un ‘inizio pena mai’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel film The Day After il protagonista ci mette qualche tempo per uscire dal bunker antiatomico. Una volta fuoriuscito dalla sua trappola salvifica, incontra un mondo di desolazione abissale, di grigio assoluto. Un mondo di pulviscolo svolazzante che rappresenta la condizione di distruzione totale. Dove quello che c’era non è semplicemente assente (il che potrebbe risultare quasi intrigante) ma è stato tragicamente reso immateriale, irriconoscibile. E’ stato degradato a pulviscolo che c’è ma non è più ricostruibile. Questo è quanto accade a chiunque, uscito dal bunker dorato del Natale, getti l’occhio sul sistema giudiziario italiano del 2020. Per sempre sarà l’anno del fungo atomico scaricato sul sistema giustizia dal Legislatore della contemporaneità. Questo è l’effetto della riforma della Prescrizione (come viene educatamente chiamata dai killer legislativi e dagli aedi di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

