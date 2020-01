Ponte Genova: concluso il ‘varo’ del sesto impalcato lungo 50 metri per 520 tonnellate (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il sesto impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera è stato posizionato sulla struttura. Lo annuncia in una nota il commissario alla ricostruzione del nuovo Ponte, dopo il crollo del Morandi, parlando di un ‘varo’ concluso in circa un’ora. L’impalcato è lungo 50 metri per 520 tonnellate di peso che prendono posto sulle Pile 3 e 4 del viadotto.L'articolo Ponte Genova: concluso il ‘varo’ del sesto impalcato lungo 50 metri per 520 tonnellate Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

