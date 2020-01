Pomeriggio 5, diretta al miele. Signorini e d’Urso: “Ci siamo ritrovati” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Barbara d’Urso e Signorini, zucchero a Pomeriggio 5: “Ci siamo ritrovati”. Ma Alfonso stuzzica la conduttrice sugli uomini e su Dubai, lei risponde Pomeriggio 5 non è mai stato così dolce. La diretta odierna del programma Mediaset ha sancito anche in tv la pace ritrovata tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini, dopo un gelo durato … L'articolo Pomeriggio 5, diretta al miele. Signorini e d’Urso: “Ci siamo ritrovati” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

grandevoglia35 : RT @SexyRamonaXXX: Ora in diretta.... buon pomeriggio... noi ci stiamo divertendo e voi????????? - rennydee : Oggi pomeriggio abbiamo vissuto una fantastica sessione della #TradingRoom. Le parole di #Trump e la reazione in d… - DomenicoMazzil5 : RT @3filetti: Domani giornata faticosa ma molto soddisfacente: al mattino Agorà sulla Manovra 2020 e poi nel pomeriggio alla Vita in Dirett… -