Pizza eccallà di Marco Rufini, dalle ricette La prova del cuoco mortadella e puntarelle (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Che bella idea la Pizza di oggi di Marco Rufini per le nuove ricette La prova del cuoco del 2020, la ricetta della Pizza eccallà. Marco Rufini a La prova del cuoco propone sempre pizze speciali e oggi 8 gennaio 2020 la Pizza con mortadella, puntarelle e crema di ceci è una vera bontà. Inoltre, pensiamo che mangiare una Pizza come questa è una cosa ottima perché i ceci fanno benissimo e anche le puntarelle, in più la mortadella piace un po’ a tutti. Ecco dalle ricette La prova del cuoco del mercoledì la ricetta della Pizza eccallà o focaccia con mortadella e ceci l’idea di Marco Rufini. LA RICETTA DELLA Pizza DI Marco Rufini CON mortadella E puntarelle, ricette LA prova DEL cuoco OGGI 8 GENNAIO 2020 Ingredienti Pizza eccallà di Rufini: 500 g farina tipo 1, 350 g acqua fredda, 5 g lievito di birra secco, 15 g sale fino – Farcitura: 500 g puntarelle, 500 g mortadella, 250 g ceci ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

