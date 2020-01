Pietro Taricone, il ricordo al Gf Vip: la dedica dell’amico Salvo emoziona (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano ricorda l’amico Pietro Taricone in occasione dei 20 anni del reality Il Grande Fratello Vip 2020 è iniziato con un video che ha ripercorso i vent’anni del reality show, tra edizioni classiche e Vip. Le immagini hanno emozionato gli appassionati storici del programma, ma per festeggiare il ventennale del … L'articolo Pietro Taricone, il ricordo al Gf Vip: la dedica dell’amico Salvo emoziona proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

