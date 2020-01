Pier Silvio Berlusconi irriconoscibile: cos’è successo ai capelli? [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fisico scolpito e muscoli definiti, lineamenti regali, volto spigoloso e sexy: siamo sempre stati abituati a vedere così Pier Silvio Berlusconi. Serioso, con un fascino quasi misterioso, di poche parole ma di molti sguardi, soprattutto rivolti alla sua Silvia Toffanin. Ma il vicepresidente della Mediaset non è sempre stato così. Tutti abbiamo un passato, e spesso i reperti di gioventù sbucano fuori come altarini divertenti e perfino imbarazzanti. C’è stato un tempo in cui nemmeno Pier Silvio Berlusconi era così impeccabile come lo conosciamo adesso… Il secondogenito di Silvio Berlusconi, infatti, diversi anni fa sfoggiava senza timore un look completamente diverso. A vederlo oggi appare davvero irriconoscibile. Il ‘reperto’ risale ad una sua ospitata in un programma di Canale 5. Pier Silvio era giovanissimo e insolitamente spigliato. Ma soprattutto era molto ... Leggi la notizia su velvetgossip

