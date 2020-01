Piccolo Teatro del Giullare: tornano 5 personaggi di “Tu Musica Assassina” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – I cinque personaggi di “Tu Musica Assassina” per i prossimi due fine settimana (sabato 11, alle ore 21, e domenica 12 gennaio, alle ore 18.30 – sabato 18, alle ore 21, e domenica 19 gennaio, alle ore 18.30) torneranno a calcare le tavole del Piccolo Teatro del Giullare di Salerno (via Incagliati, 2) per raccontare i loro rispettivi mondi. Dopo il successo del debutto, lo spettacolo firmato alla regia da Uto Zhali continua a dar voce e “colore” a quanto scritto da Manlio Santanelli. In scena Marco Villani, Flavia Palumbo, Salvatore Albano, Andrea Bloise e Concita De Luca. Luci e musiche di Virna Prescenzo. Scenografia di Francesco Maria Sommaripa; costumi di Paolo Vitale. “È una divertente e intelligente riflessione sulle manie di una società che si nutre di ... Leggi la notizia su anteprima24

capitanotennis : - fullsongit : Al Piccolo Teatro Grassi arriva “Misericordia” di Emma Dante - matsuteia : RT @wordsandmore1: Dal 27 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 presso il Piccolo Teatro Strehler di Milano, Slava's Snowshow, il geniale spetta… -