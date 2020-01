Pesaro, 16enne picchiato e derubato dal bullo. Ma dopo l’ennesima violenza chiama la polizia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Da tempo era vittima di episodi di bullismo. dopo l’ennesima violenza si è ribellato e ha denunciato tutto alla polizia. E’ la storia di uno studente di 16 anni di Pesaro, che – come sottolineano le forze dell’ordine – si è risolta con una “rarissima decisione” di chiamare il 113. Secondo quanto ha ricostruito la polizia, ieri attorno alle 14 il bullo violento, 18 anni, su un autobus che da Urbino va a Pesaro ha prima offeso e poi picchiato e rapinato il 16enne pesarese del portafoglio. Non era la prima volta che il 16enne subiva le violenze del giovane, ma questa volta ha preso coraggio e si è ribellato: ha atteso che il bullo scendesse dal bus, lo ha seguito e ha annotato la targa della macchina su cui era salito, probabilmente quella della madre che lo aspettava per riportarlo a casa. Grazie alla targa i poliziotti sono risaliti alla famiglia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

