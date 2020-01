Pensioni ultime notizie: Quota 100, M5S difende la misura su Facebook (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: Quota 100, M5S difende la misura su Facebook L’inizio del 2020 è stata l’occasione per il Movimento 5 Stelle di fare un po’ il punto della situazione sugli ultimi mesi passati al governo. Sulla propria pagina Facebook, il M5S ha lodato le proprie iniziative politiche in favore dell’istituzione del Reddito di Cittadinanza e del taglio alle Pensioni d’oro, non dimenticando neppure Quota 100. Il Movimento ha difeso con forza la misura, cavallo di battaglia della Lega che però era nel programma congiunto e quindi condivisa dai pentastellati, ricordando come si è voluto con Quota 100 iniziare a snellire i rigidi cardini della Legge Fornero. Pensioni ultime notizie: M5S difende Quota 100 “Con Quota 100 abbiamo dato la possibilità a moltissime persone di andare finalmente in pensione”, scrivono i pentastellati sul social. “Insieme al Reddito di Cittadinanza è ... Leggi la notizia su termometropolitico

