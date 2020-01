Pensioni ultime notizie: dopo quota 100 arriva quota 41 per tutti? Ecco le novità (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: dopo quota 100 arriva quota 41 per tutti? E’ questa una delle ipotesi per risolvere il problema dello scalone di cinque anni che andrebbe a crearsi al termine della sperimentazione delle Pensioni quota 100. A parlarne, questa volta, è Claudio Durigon della Lega, che nel Governo M5S-Lega vestiva i panni di sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Proprio la Lega aveva parlato più volte della quota 41 per tutti, così da consentire l’accesso alla pensione al raggiungimento di 41 anni di contributi versati, a prescindere dall’età. Ora questa ipotesi sembra tornare in scena. Qualche mese fa Nunzia Catalfo, attualmente Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva annunciato che l’intento del Governo è quello di superare la Legge Fornero. Infatti, già da quest’anno, si studieranno soluzioni al fine di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

infoitinterno : Pensioni ultime notizie, ecco chi potrà lasciare il lavoro nel 2020 e a che età - zazoomnews : Iva pensioni spending review e sconti fiscali: sul tavolo del Governo dossier da oltre 15 miliardi - #pensioni… - infoitinterno : Riforma Pensioni 2020 ultime novità, Baretta: 'Quota 100 non sarà rinnovata' -