Pensioni ultima ora: Quota 100 non mantenuta per il futuro per la Fornero (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: Quota 100 non mantenuta per il futuro per la Fornero Pensioni ultima ora – Nell'ultima puntata di DiMartedì in onda su La7 andata in onda il 7 gennaio 2020 si è tornato a parlare di previdenza e ovviamente di Quota 100. Tra gli ospiti della puntata l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero in carica col governo Monti che ha approvato una riforma Pensionistica, ancora molto criticata, per aver allungato i tempi necessari per consentire l'uscita del mondo del lavoro. Pensioni ultima ora, Fornero per il dopo Quota 100 Quota 100 è una misura temporanea, della durata di tre anni, in vigore dal 2019 al 2021. Approvata dal governo Conte I, Quota 100 ha lo scopo di rendere più larghe le maglie di accesso alla pensione. Infatti la misura dà la possibilità di andare in pensione ai lavoratori che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 anni di ...

