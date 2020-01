Pensioni anticipate, ultime su quota 100: misura demagogica, socialmente inutile (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate e nello specifico sulla quota 100 arrivano da una disamina fatta da Luigi Metassi, per anni amministratore del Comitato Esodati licenziati e cessati, che dopo aver letto il nostro articolo relativo al post facebook pubblicato dal M5S sulla bontà della pensione anticipata con quota 100 non ci sta e dice la sua. La parte che più ha fatto indignare Metassi concerne la domanda che il M5s ha rivolto ai cittadini per strada, al fine di mostrare la bontà della misura: “E’ giusto andare in pensione con quota 100?”. Per Metassi una domanda inutile, sciocca e mal formulata. Eccovi la sua disamina Giusto andare in pensione con quota 100? Ma che domanda é? “Ma che razza di domanda è? È umano e perfino ovvio che, chi avesse l’opportunità di andare in pensione con tale formula, risponda affermativamente. La domanda avrebbe ... Leggi la notizia su pensionipertutti

