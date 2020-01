Pedofilia, 69enne italiano arrestato in Francia: era ricercato per abusi su minori disabili (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un sessantanovenne italiano, Michele Cosentino, è stato arrestato a Chambery (Savoia) dalla polizia francese. Come riportato dai media locali, era ricercato dall'Interpol per degli abusi commessi su minori disabili quando era l'autista del loro scuolabus. I fatti avvenuti nella provincia di Torino. Leggi la notizia su fanpage

