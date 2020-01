PC Specialist: lo spot pubblicitario sotto accusa per la presenza esclusiva di uomini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Al rivenditore britannico PC Specialist è stato bannato in UK l'ultimo spot commerciale. Il motivo è la presenza esclusiva di uomini in una pubblicità di hardware.C'è una voce fuori campo maschile che dice: "È l'inizio della fine. È l'inizio della libertà, dell'individualità, della scelta. È una rivolta. Un'insurrezione. Per i giocatori, i creatori, i redattori, i produttori di musica, tecnici, programmatori, illustratori. Su misura, personalizzato come nessun altro. Dagli Specialisti per gli Specialisti. PC Specialist".L'Advertising Standards Authority (ASA) ha ricevuto otto denunce da parte di persone che hanno affermato che l'annuncio perpetuava stereotipi di genere dannosi, sottintendendo così che solo gli uomini sarebbero interessati alla tecnologia e ai computer. Dal canto suo, PC Specialist ha risposto che sul totale dei suoi utenti, l'87,5% è composto da uomini di età tra i 15 ... Leggi la notizia su eurogamer

