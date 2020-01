Patto Civico: “Capitale Italiana della Cultura? Benevento neanche ci prova più” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento non è tra le candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. Dopo gli insuccessi del passato, l’amministrazione ha dunque rinunciato a concorrere. Una notizia ufficializzata, di fatto, dal Mibac che ha pubblicato i nomi delle città in corsa. A intervenire, allora, è il gruppo al Consiglio Comunale “Patto Civico”. Che scrive: “Nei giorni scorsi il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha reso noto l’elenco delle 44 Città italiane candidate al titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2021”. Sei sono le realtà campane in corsa, si tratta di Capaccio Paestum, Castellammare di Stabia, Giffoni Valle Piana, Padula, Procida, Teggiano. E dunque, dopo i vani tentativi del recente passato, Benevento ha scelto di non partecipare. Per quanto ci riguarda, si tratta di un errore. Agli insuccessi degli ... Leggi la notizia su anteprima24

