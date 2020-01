Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip: l’ultima volta ha conosciuto l’amore [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Patrick Ray Pugliese è uno dei è uno dei concorrenti de “Il Grande Fratello” che ha riscosso più successo per la sua Grande simpatia, conquistando il secondo posto nel 2004, quando ad aggiudicarsi la vittoria fu Serena Garitta. Il programma gli ha donato anche l’amore: Martina Pascutti. Da stasera sarà protagonista di una nuova avventura: “Grande Fratello Vip”! Ecco tutto ciò che dobbiamo sapere su di lui! Ecco cosa fa oggi Patrick Ray Pugliese FOTO Patrick Pugliese è nato a Teheran ma ha vissuto tra Milano e Montecarlo dove inizia la sua esperienza televisiva come presentatore e giornalista per il canale satellitare Montecarlo Sat, conclusasi nel 2002. Nel 2004, ottiene la notorietà nazionale partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello, nella quale viene notato per la sua Grande simpatia finendo per essere uno delle maggiori vittime ... Leggi la notizia su velvetgossip

