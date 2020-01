Parigi: bambino trovato morto nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa d’Avorio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’ultima tragedia della disperazione relativa al fenomeno migratorio va in scena in Francia e riguarda un minore, un bambino di "circa 10 anni" il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel carrello di un aereo partito da Abidjan, in Costa d’Avorio, e atterrato stamane a Parigi, all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.La compagnia aerea interessata, Air France, ha confermato la morte di "un passeggero clandestino" deplorando l’accaduto. Quando un aereo di linea raggiunge la quota di crociera di 9-10.000 metri, la temperatura tocca i -50°. L’agenzia France Presse, riferendo di fonti governative ivoriane, parla di "falla primaria" nella sicurezza dell’aeroporto di Abidjan, falla all’origine del "dramma umano". Parigi: bambino trovato morto nel carrello di un aereo proveniente dalla Costa d’Avorio é stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 14:34 ... Leggi la notizia su blogo

