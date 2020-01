Parigi, bambino trovato morto nel carrello di atterraggio di un aereo Air France (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il cadavere di un bambino “di una decina d’anni” è stato ritrovato stamattina nel carrello di un aereo di Air France atterrato all’aeroporto Parigino di Roissy Charles de Gaulle in provenienza da Abidjan, in Costa d’Avorio. Lo si apprende da fonti della polizia. L’aereo, un Boeing 777 di Air France, era decollato dalla capitale economica della Costa d’Avorio, Abidjan, martedì sera ed è atterrato nelle prime ore di oggi allo scalo della capitale Francese “Charles de Gaulle”. Qui è stato scoperto tutto. In corso le indagini, che comunque non metteranno fine all’orrore. Il corpo senza vita di un bambino è stato trovato all’interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France proveniente dalla Costa D’Avorio. L’aereo interessato è un Boeing 777 della compagnia di bandiera Francese impegnato in un volo di linea tra Abidjan, capitale ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

