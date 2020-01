Paolo Ruffini ha tradito Diana, la presunta amante Vanya mostra foto intime: “Giochi perversi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In questi giorni si sta molto parlando di Paolo Ruffini e del fatto che pare abbia tradito la sua ex Diana Del Bufalo. Nelle ultime ore, però, si sono aggiunte delle news che hanno scatenato una vera bufera. Tutto è nato nel momento in cui si è fatta avanti Vanya Stone. Lei è una ragazza romana che ha affermato di essere stata l’amante del conduttore quando era fidanzato con Diana. La ragazza, attraverso i suoi profili social, ha detto che sarebbe dovuta essere una delle protagoniste de La Pupa e il secchione. All’ultimo momento, però, qualcosa pare sia andato storto e lei ritiene ci sia lo zampino del presentatore. Per tale ragione ha deciso di sbugiardarlo rivelando cose davvero assurde. Le confessioni di Vanya: Paolo Ruffini ha tradito Diana? Sul web si è innalzata una bufera su Paolo Ruffini e sul fatto che possa aver tradito Diana. Vanya Stone, infatti, che di mestiere ... Leggi la notizia su kontrokultura

