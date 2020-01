Paolo Loiudice: dopo 15 anni la notizia della riapertura del caso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Loiudice scompare nel 2005 ad Altamura. Da quel giorno quesiti irrisolti e casi archiviati. A distanza di 15 anni si riaprono le indagini, secondo quanto riportato. Si ipotizza un episodio di “lupara bianca”. Il caso Loiudice si riapre dopo un silenzio lungo 15 anni In questi giorni arriva la notizia della riapertura del fascicolo Loiudice per la Procura di Bari, secondo quanto riportato da Fanpage.it: “Nel 2010 un’interrogazione parlamentare sulla mafia di Bari cita il caso Loiudice come ultimo caso di lupara bianca“. Si tratterebbe di una riapertura del caso da parte della Procura di Bari cui al momento, però, non si hanno ulteriori approfondimenti sulla questione. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, dopo 15 anni di ipotesi, pare sia arrivato il momento di ottenere delle risposte. Restano molte le ambiguità e le incertezze di questi anni: un’auto misteriosa, ... Leggi la notizia su thesocialpost

