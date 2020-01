Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Serie A (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Serie A ha, infine, un nuovo Presidente (juventino): è Paolo Dal Pino, manager con una lunga carriera nelle telecomunicazioni cominciata in Fininvest e passata poi per Mondadori, Kataweb, Telecom, Seat Pg, Pirelli e Wind. Dal Pino è stato eletto dall’assemblea dei club di A con 12 voti a favore, uno in più della maggioranza semplice richiesta dopo le due precedenti tornate andate a vuoto. Dallo scrutinio sono uscite anche una scheda bianca e 7 voti per Gaetano Miccichè (candidato in contumacia da Urbano Cairo), che si era dimesso dalla stessa carica il 19 novembre dopo l’inchiesta della Procura federale sulle modalità “singolari” della sua elezione. Al posto di Micciché erano stati nominati inizialmente due commissari: prima Mario Cicala, dimessosi dopo pochi giorni dalla nomina per conflitto di interessi in quanto già membro del consiglio di sorveglianza ... Leggi la notizia su ilnapolista

