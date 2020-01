Paolo Bonolis, il nuovo sgarbo di Barbara D’Urso: nuova guerra per Avanti un altro? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La dimenticanza di Barbara D’Urso Dopo una lunga vacanza e lo stop delle sue trasmissioni, ieri è tornato nuovamente Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Quest’ultima ha messo a disposizione del suo pubblico numerose argomentazioni, si di cronaca che di gossip. Infatti nella seconda parte Lady Cologno ha parlato a lungo con Elena Morali per il cosiddetto triangolo amoroso con Scintilla e Di Lorenzo. Ma prima di lasciare la linea al programma successivo, Barbarella ha snobbato ancora una volta Paolo Bonolis. In che senso? La conduttrice napoletana ha chiuso in fretta e in furia il suo format, non prima, però, di aver ringraziato tutti pronunciato la solita frase: ‘Il mio cuore è vostro e soprattutto dei miei figli’. Ma Carmelita ha avuto una dimenticanza davvero clamorosa. Lady Cologno non annuncia Avanti un altro! di Paolo Bonolis Come la scorsa stagione, ... Leggi la notizia su kontrokultura

ahoy_boy98 : @Iperborea_ Comunque da Paolo Bonolis c’è il bumper del GF, anche questo non accade sempre (nei programmi di Barbara e di Maria scompare) - KontroKulturaa : Paolo Bonolis, il nuovo sgarbo di Barbara D'Urso: nuova guerra per Avanti un altro? - - 25e82c1a95c1496 : RT @itsmikapenniman: #avantiunaltro Un comico famossissimo pluripremiato qualsiasi: *fa una battuta* Io: Paolo Bonolis ogni sera: 'Chiama… -