Paola Ferrari: «La Domenica Sportiva con me vince», Giorgia Rossi: «Vado in Pressing ma senza telecronache» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paola Ferrari è tornata in sella alla Domenica Sportiva riprendendosi le redini. È alla sua decima conduzione del programma più longevo della televisione italiana. Dopo aver... Leggi la notizia su leggo

LegaSalvini : PAOLA FERRARI APPOGGIA L’AZIONE DI TRUMP IN IRAN: 'FINALMENTE QUALCUNO CON LE P...' - IldePanero : Questo in risposta a tutti quei fenomeni da baraccone (stile Paola Ferrari ad esempio) che plaudivano all’azione “p… - AndreC198 : @bananascatlady wanna be Paola Ferrari -