Paola Ferrari (ancora) contro la Leotta: "Avrei voluto sfidarla a Sanremo" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Nuovo round tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, che contro gli auspici della conduttrice della Domenica Sportiva sarà a Sanremo: a Un giorno da pecora, la moglie di De Benedetti punge ancora la "rivale" È ancora scontro tra Paola Ferrari e Diletta Leotta, due delle giornaliste sportive più note del nostro Paese. Rappresentano due generazioni diverse di giornalismo televisivo sportivo e si sa che la lotta generazionale è parte integrante della nostra società. Ma se da una parte Diletta Leotta preferisce il silenzio alla polemica, dall'altra Paola Ferrari non perde occasione di lanciare velenose frecciatine alla sua collega, come ha fatto oggi a Un giorno da pecora. Da qualche tempo, la conduttrice della Domenica Sportiva non risparmia commenti al vetriolo contro la sua giovane dirimpettaia, impegnata spesso sui campi di calcio della serie A come inviata di ... Leggi la notizia su ilgiornale

