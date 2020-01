Paola Barale ecco perché ho divorziato con Gianni Sperti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paola Barale e Gianni Sperti il divorzio è arrivato dopo tre anni di matrimonio, e la showgirl svela il motivo: «Lui voleva dei figli, ma io…». In un’intervista a “La Confessione” è stata la stessa Paola Barale a svelare i motivi del divorzio. Prima amici poi amanti e infine marito e moglie. Paola Barale e Gianni Sperti si sono sposati nel 1999, tre anni dopo il divorzio i cui motivi, secondo quanto dichiarato dalla showgirl, sono essenzialmente due. «Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità». Oltre alla sicurezza economica, quella che alla Barale mancava – come ha spiegato – era anche una presenza di tipo affettivo: «Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato». Dopo il divorzio, Gianni Sperti ha vissuto un periodo di profonda crisi, dal quale è ... Leggi la notizia su people24.myblog

