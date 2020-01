“Pantani non è morto per droga. È stato ucciso”: la rivelazione del pusher del ciclista (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La rivelazione del pusher di Pantani: “Marco è stato ucciso” “Io ne sono convinto: Marco non si è suicidato, è stato ucciso”. A parlare è Fabio Miradossa, l’uomo che ha patteggiato una condanna per spaccio nella vicenda legata al ciclista Marco Pantani, trovato morto il 14 febbraio 2004, a soli 34 anni, mentre soggiornava al residence “Le Rose” di Rimini. Miradossa ha parlato in audizione alla Commissione parlamentare antimafia che si occupa del caso, rispondendo a una domanda del senatore Giovanni Endrizzi. “Marco l’ho conosciuto poco prima che morisse, di certo non mi è sembrato una persona che si voleva uccidere. Marco è stato ucciso. Lui era perennemente alla ricerca della verità sui fatti di Madonna di Campiglio, ha sempre detto che non si era dopato. E qualcosa stava facendo per arrivare alla verità, questa però è solo una mia ... Leggi la notizia su tpi

redazioneiene : Dopo che ha parlato con #leiene l'uomo che gli vendeva la droga è stato sentito dalla commissione Antimafia: “Marco… - Eurosport_IT : 'Pantani aveva avuto la droga cinque giorni prima, non avrebbe atteso tanto tempo...' - FEMsrl : Il pusher di Pantani in Commissione antimafia: 'Marco non è morto per droga, è stato ucciso' -