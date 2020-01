Pamela Prati: nuovo look e caos per logo di Barbara D’Urso sulla locandina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo essere stata al centro della cronaca rosa per mesi, Pamela Prati torna a far parlare di sé. Questa volta non si tratta dell’ormai noto Prati-gate, bensì di una locandina per una serata con la showgirl protagonista, in cui appare il logo di una trasmissione di Barbara D’Urso. logo di Barbara D’Urso per una serata … L'articolo Pamela Prati: nuovo look e caos per logo di Barbara D’Urso sulla locandina proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

velenoallamela : Giulia consapevole di essere la prossima Pamela Prati?! #upas - SPrecisino : RT @SquadNattie: La tipa viene da Caltagirone e somiglia pure a Pamela Prati, beh #avantiunaltro - SquadNattie : La tipa viene da Caltagirone e somiglia pure a Pamela Prati, beh #avantiunaltro -