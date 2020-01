Pallanuoto femminile, Europei 2020: le convocate dell’Italia ai raggi X. Qualche novità per il Setterosa, confermato il gruppo storico (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tutto pronto per il primo, fondamentale, appuntamento del 2020 per la Nazionale di Pallanuoto femminile. Le azzurre saranno impegnate, a partire da domenica 12 gennaio, in Ungheria, a Budapest, negli Europei. In palio c’è un pass per le Olimpiadi di Tokyo: l’appuntamento più importante di questo nuovo anno. Servirà dunque agguantare la finale (nel caso ci fosse anche la Spagna, che ha già ottenuto la qualificazione), o la medaglia d’oro. Andiamo a scoprire le convocate dell’Italia ai raggi X. Il gruppo resta quello storico, visto e rivisto nelle ultime stagioni, e che andrà a caccia in estate della conferma della medaglia a Cinque Cerchi. Da capitan Elisa Queirolo, passando per Giulia Gorlero, portiere di fiducia, fino ad arrivare a le solite Giulia Emmolo, Arianna Garibotti e Roberta Bianconi, delle vere e proprie certezze in zona offensiva. Confermate dal ... Leggi la notizia su oasport

