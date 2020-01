Pallanuoto, Europei 2020: le Nazionali già qualificate a Tokyo 2020 e quelle che inseguono il pass. Il regolamento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono ormai alle porte gli Europei di Pallanuoto: il torneo maschile scatterà martedì 14 e si esaurirà domenica 26, mentre quello femminile partirà domenica 12 e terminerà sabato 25. Questa rassegna continentale è importante perché assegna anche un posto alle prossime Olimpiadi di Tokyo, che l’Italia ha già arpionato con la squadra maschile, ma che insegue con la selezione femminile. Delle dodici squadre che compongono il torneo europeo femminile soltanto la Spagna (agli ultimi Mondiali) ha già staccato il pass per Tokyo 2020, dunque ci sono undici formazioni in corsa per una carta olimpica: occorrerà vincere la rassegna o, nella migliore delle ipotesi, arrivare in finale contro la selezione iberica. Delle sedici squadre che compongono la rosa delle pretendenti al trono maschile, il pass è già in mano a Serbia (World League 2019, Italia e Spagna (agli scorsi Mondiali), restano così ... Leggi la notizia su oasport

