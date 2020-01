Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021: le avversarie dell’Italia nella prima fase e come ci si qualifica alla rassegna iridata. Ostacolo Romania (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è arrivato il momento di fare sul serio, con le pre-Qualificazioni ai Mondiali 2021 che vedranno la Selezione del Bel Paese impegnata in quel del Pala Tedeschi di Benevento, in un girone che prevede la presenza di Kosovo, Georgia e Romania, per un raggruppamento difficile, che porterà alla seconda fase solamente una compagine. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio le avversarie degli azzurri, iniziando dal Kosovo, la prima in ordine di apparizione, che per motivi soprattutto politici è per forza di cose molto giovane, ma sta pian piano emergendo nel panorama internazionale, superando la prima fase di qualificazione agli Europei 2020. Pochi i punti di forza, tra cui Valon Dedaj, capitano con esperienze in Svizzera. Vicino l’ultimo precedente, datato 24 aprile 2015, che vide il successo dell’Italia per 29-22 in ... Leggi la notizia su oasport

