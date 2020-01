Pago (Pacifico Settembre): età, peso, altezza, carriera, vita privata del concorrente del “Grande Fratello Vip” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel cast del Grande Fratello vip 2020 di Alfonso Signorini c’è pure lui Pacifico Settembre, in arte Pago, tra i protagonisti della scorsa edizione dello show dei sentimenti Temptation Island Vip, a cui aveva scelto di partecipare con l’oramai ex fidanzata Serena Enardu, volto noto di Uomini e donne. Il cantante sardo, pronto a varcare la porta rossa, ha giustificato così la sua presenza al reality di Canale 5: il cachet e la delusione amorosa. Pago (Pacifico Settembre): età, peso, altezza, carriera, vita privata del concorrente del GF Vip 2020 «Ho deciso di partecipare per riprendermi dopo l’esperienza a “Temptation Island Vip” e perché ho bisogno di soldi», ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni Pago, che porterà con sé al Gf Vip 2020 alcuni oggetti: «La chitarra, la foto di papà Nicola e un gadget che mi ha regalato mio figlio Nicola con scritto “superpapà”: mi spaventa non ... Leggi la notizia su urbanpost

